Diama : le budget stagne à 299 millions

04/03/2024 13:27

La commune de Diama, dans le département de Dagana (nord), a adopté vendredi un budget de 299 millions de francs CFA, dont 75 millions 677 mille destinés à l’investissement, a constaté l’Aps. Le montant de ce budget adopté en seconde lecture suite à une demande introduite par un agent municipal, est resté constant par rapport à l’exercice précédent.



La session a eu lieu en présence du maire de Diama, Oumar Sow, et sous la supervision du sous-préfet de l’arrondissement de Ndiaye, Oumou Diamanka.



Un montant de 15 millions de francs CFA est dédié à l’adduction d’eau et 21 millions à la construction d’un hangar.



Vingt-cinq millions sont alloués à l’éducation, à raison de 18 millions pour la construction de salles de classe et 7 millions pour le mobilier et le matériel scolaire.



La mairie a réservé 6 millions 677 mille francs CFA aux études à objectif multiple.



Le sous-préfet de Ndiaye, Oumou Diamanka, a invité les élus locaux à travailler ‘’en parfaite synergie’’ avec les maires et ‘’éviter les querelles inutiles’’ afin de les accompagner dans leur mission.



”Le travail dans une commune est une mission commune. Nous devons faire de notre mieux pour travailler e

APS