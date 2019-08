Diam's revient sur sa conversion à l'Islam: "Ça a été un grand choc pour les Français"

"C'est mon deuxième Hajj mais cette fois, je viens avec un état d'esprit différent (...). Je comprends plus maintenant la signification des rites et des étapes de ce voyage. Ce sera une expérience encore plus spirituelle qu'avant, Inch'allah", s’est confiée, sourire aux lèvres, Diam’s avant d’effectuer son second péleriange à la Mecque début août.Interrogée par Arab News, celle qui a pourtant tiré un trait sur son passé médiatique, a accepté d’évoquer ses années de gloire, mais aussi sa détresse, sa conversation… Et comment cette dernière a interpellé les Français.Vitaa se confie sur la descente aux enfers de Diam’s, "Je l'ai vue devenir malheureuse" Alors que tout semble sourire à Vitaa, la chanteuse a accepté de se confier sur la dureté de sa profession. Des conditions parfois difficiles à vivre qui ont eu raison de son amie Diam’s."je me demandais pourquoi j’étais sur cette terre" Si Diam’s n’a jamais caché éprouver une mélancolie certaine, la rappeuse assure être aujourd’hui en paix avec elle-même, et ce, grâce à l’Islam. "Je recherchais de la joie, j’étais vraiment très triste. J’étais seule et je me demandais pourquoi j’étais sur cette terre", précise-t-elle, et de poursuivre, "Je n'avais pas réalisé que tout ce que je devais faire, c'était parler à Dieu. Maintenant, tout ce qui est bon ou mauvais dans ma vie, je sais que Allah m'écoute et répond à mes prières", explique-t-elle, avant de revenir sur les raisons de sa conversion dont les origines remontent à une dizaine d’années maintenant, alors qu’elle se trouvait chez son amie Sousou."Quand j'ai prié avec elle et quand je me suis couchée sur le ventre et je me suis sentie connectée avec Dieu", se souvient celle qui assure que sa lecture du Coran a été "une révélation" qui l’a "intimement convaincue que Dieu existait". "Plus je lisais, plus j'étais convaincue. Jusque-là, je croyais en un Dieu mais j'étais chrétienne dans mon cœur, ou plutôt je ne savais pas ce que j'étais exactement, si ce n'est triste", explique-t-elle.