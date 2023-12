"Dialogue de la dernière chance": Alioune TINE appelle à anticiper les crises politiques

28/12/2023 13:27

Le Fondateur d'Afrikajom Center a souligné mercredi l’urgence d’asseoir « un consensus sur les règles, les démarches et les organes de régulation du processus électoral » en rappelant les dernières secousses politiques aux incidents fâcheux sur la situation socioéconomique du pays.



« Nous avons traversé des choses extrêmement bizarres à la veille de l’élection. Des candidats ne pouvaient pas tenir des activités sans avoir la police devant et sans que des activités politiques ne soient interdites. Cela fait partie des vulnérabilités et des problèmes », a indiqué Alioune TINE. Le membre de la société civile appelle dès lors à "anticiper" sur d’éventuelles crises en favorisant le dialogue et la concertation au sein de la classe politique.



Il s’exprimait à l’occasion d’un atelier organisé dans le cadre d’une campagne de plaidoyer pour un processus électoral transparent, apaisé, crédible et inclusif : formation et Sensibilisation des jeunes leaders politiques, syndicaux et de la société civile.



Cette initiative « sensibiliser et former les jeunes leaders des partis politiques toutes tendances confondues, des syndicats et de la société civile afin de promouvoir la culture de la tolérance, de la reconnaissance de l’autre et du fair-play, la jeunesse doit, à son tour, diffuser et disséminer largement à travers tout le pays les résultats de la formation ».