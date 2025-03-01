Développement durable et inclusif : Le Schéma directeur du pôle territoire Nord entre dans sa phase finale

Le Comité régional de développement (CRD) sur l’examen des résultats du bilan diagnostic du Schéma directeur d’aménagement et de développement territorial (SDADT) du pôle territoire Nord s’est tenu ce mercredi à Saint-Louis. Cette rencontre a permis de partager les premiers résultats de cette initiative lancée par l’Agence nationale d’aménagement du territoire (ANAT), avec le soutien de l’ONU-Habitat et de la SAED.



L’objectif principal de ce processus, qui touche à sa phase finale, est d'identifier les atouts et contraintes de la région afin de tracer des perspectives de développement inclusif et durable. « Les données ont été recueillies et analysées. Il s’agit aujourd’hui de les présenter aux acteurs territoriaux pour la validation du bilan diagnostic », a indiqué le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, en soulignant les défis climatiques majeurs auxquels la région fait face, tels que les inondations et l’avancée de la mer à la Langue de Barbarie.



Le directeur général de l’ANAT, Tidiane Sidibé, a précisé que cette étape s’inscrit dans une dynamique nationale, avec un focus sur deux axes essentiels : la structuration des outils de planification et une gouvernance territoriale efficace. « Cette rencontre permet non seulement de valider les données, mais aussi de recueillir les observations des acteurs locaux », a ajouté M. Sidibé.



Mathias Palliviero, responsable de l’ONU-Habitat pour l’Afrique de l’Ouest, a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir la planification territoriale. « Ces outils des pôles sont en adéquation avec la ‘’Vision 2050’’ du gouvernement, mais leur mise en œuvre dépendra de l’implication des acteurs locaux », a-t-il souligné. L’appui technique provient du gouvernement italien à travers son ministère de l’Environnement.



Le secrétaire général de la SAED, Paul Marie Faye, a également pris la parole en mettant en avant l’importance du pôle Nord, notamment pour la vallée du fleuve Sénégal. «



Grâce à ce diagnostic, nous aurons une meilleure compréhension des ressources disponibles et des contraintes à surmonter pour établir une planification économique harmonieuse », a-t-il précisé.



