Deux morts dans une collision entre une moto et un véhicule de transport à Potou

27/10/2025

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux jeunes hommes, dimanche 26 octobre vers 18h, sur la route Louga–Potou, au niveau du village de Keur Mbarick, dans la commune de Potou.



La collision, survenue entre une moto de type Jakarta et un véhicule de transport public de marque Peugeot 406, communément appelé « Waar Gaïndé » (immatriculé AA-614-QG), a été fatale aux deux passagers de la moto.



Les victimes, Alassane Seck et Ibrahima Diallo, tous deux âgés de 22 ans et originaires du quartier Serigne Louga, sont décédées sur le coup.



D’après les premiers éléments recueillis sur place, l’excès de vitesse de la moto serait en cause dans la violence de l’impact.



Les sapeurs-pompiers ont évacué les corps sans vie à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, après le constat effectué par les éléments de la gendarmerie de Potou.



Le chauffeur du véhicule a été placé en garde à vue, tandis qu’une enquête est en cours pour établir les circonstances précises de l’accident.





