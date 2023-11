Deux cent quatre-vingt-cinq migrants secourus par la marine royale marocaine

03/11/2023 20:20

Deux cent quatre-vingt-cinq migrants à bord de deux pirogues en provenance du Sénégal ont été secourus vendredi matin par la marine royale marocaine.



‘’285 candidats à l’émigration irrégulière à bord de 2 pirogues en provenance du Sénégal ont été secourus ce matin par la marine royale marocaine’’, a indiqué le consul du Sénégal dans la ville marocaine de Dakhla.



Des Gambiens, des Maliens et des Guinéens font partie des rescapés qui sont en majorité des Sénégalais



Selon le consul du Sénégal, ‘’05 blessés, tous Sénégalais, ont été internés à l’hôpital régional de Dakhla’’.



Actuellement, 880 migrants sénégalais sont en attente de rapatriement dans les quatre centres d’accueil de la région Dakhla-Oued Eddahab, a-t-il précisé.



Il a assuré que les services du consulat général sont mobilisés pour ‘’apporter assistance et protection à ces compatriotes et travaillent à leur retour au Sénégal dans les meilleurs délais’’.