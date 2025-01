Deux agents du ministère des Mines meurent dans un accident à la sortie de Goudiry

19/01/2025 07:26

Un tragique accident de la route a eu lieu dans la soirée du vendredi 17 janvier, près du village d’Aïnoumadi, à la sortie de Goudiry. Cette tragédie a coûté la vie à deux agents du ministère des Mines et de la Géologie, suscitant une vive émotion au sein de leurs collègues et de la communauté.



Les victimes sont identifiées comme Anna Badiane Badji, âgée de 34 ans, ingénieure géologue topographe travaillant à la Direction des Contrôles et des Opérations Minières (DCSOM) et résidant à Dakar, et Moustapha (Mohamed) Sow, chauffeur à la DCSOM, âgé de 44 ans, originaire de Dagana.



Leur véhicule est entré en collision avec un camion malien dans des circonstances encore floues.



L'accident a également causé des blessures à deux autres personnes, qui ont été rapidement évacuées vers l'hôpital régional de Tambacounda pour y recevoir des soins. Les détails concernant leur état de santé n'ont pas encore été communiqués.



Le syndicat des travailleurs du ministère des Mines et de la Géologie a exprimé son profond regret face à la perte tragique de ces deux agents, soulignant que ce drame est survenu alors qu'ils étaient en mission. La tristesse et l'incompréhension entourent cet accident, et une enquête est probablement en cours pour déterminer les causes exactes de cette collision mortelle.