Deuil national : "Notre cœur de mère saigne”, dit Aminata Touré

Un “deuil national” non décrété est célébré sous forme numérique par les internautes sénégalais, ce vendredi 13 novembre 2020.



Mme Aminata Touré se dit meurtrie face à cette situation. “Notre cœur de mère saigne face à ces jeunes qui périssent en mer”, regrette l’ancienne présidente du CESE. Elle demande toutefois à la jeunesse de rester au bercail pour développer le pays. “Le présent et l’avenir de notre jeunesse sont ici à bâtir ensemble au Sénégal”.



À noter que beaucoup sont les internautes qui pleurent la mort de ces jeunes candidats à l’émigration clandestine, ce vendredi 13 novembre 2020, via des publications sur Facebook, twitter, Instagram, whatsapp etc.