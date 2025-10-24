Dette publique : le DG du 3FPT dénonce plus de 4 000 milliards FCFA de « crédits dissimulés » sous le régime de Macky Sall

Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Dr Babo Amadou Ba, a révélé, vendredi, que plus de 4 065 milliards FCFA ont été mobilisés sous forme de crédits directs non déclarés, qu’il qualifie de « dette cachée » contractée sous le régime de l’ancien président Macky Sall.





Lors d’un point de presse tenu à Dakar, le Dr Ba, expert en finance et cadre du parti Pastef, a dénoncé des pratiques financières opaques, pointant du doigt l’utilisation de lettres de confort et d’attestations bancaires sans autorisation préalable du Parlement.





Selon lui, ces crédits auraient été distribués sans être comptabilisés dans la dette publique officielle. Il évoque également 75 certificats d’obligations nominatives pour un montant de 546 milliards FCFA, des garanties d’État accordées à 20 entreprises pour 238 milliards FCFA. Un total de 1 267 milliards FCFA de transactions non déclarées, en plus des 4 065 milliards FCFA traçables dans les banques.





​« Les règles n’ont pas changé, mais il y a eu volonté manifeste de manipulation de l’opinion », a-t-il déclaré, appelant à une réévaluation exhaustive de la dette du Sénégal, incluant celle des structures parapubliques.

