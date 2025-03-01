Dette de 1 500 FCFA : une querelle se termine en meurtre à Fass Mbao

La police de Yeumbeul Sud a arrêté un homme suspecté de meurtre dans le quartier de Fass Mbao, a appris l’APS de source policière.



Alertées dans la nuit du 5 au 7 septembre, les forces de l’ordre ont découvert sur place le corps sans vie d’un habitant du quartier, présentant une blessure profonde à la gorge. Un couteau de cuisine taché de sang a été retrouvé à proximité.



Les premiers témoignages ont permis de désigner un ami de la victime comme auteur présumé. Ce dernier a été interpellé vers 2 heures du matin dans une chambre où il s’était réfugié.



Lors de son audition, le suspect a reconnu les faits, expliquant que la dispute mortelle était liée à une dette de 1 500 FCFA contractée lors d’une sortie à la plage de Ngor.



