Détroit d'Ormuz : Le paquebot Celestyal Discovery tente une traversée sous haute tension

17/04/2026

Le trafic dans le détroit d'Ormuz est resté extrêmement faible ce vendredi après-midi, malgré les annonces officielles de réouverture. Un grand paquebot de croisière, le Celestyal Discovery, a toutefois tenté une traversée stratégique en direction de Mascate.





Fait notable, le navire voyageait sans aucun passager à son bord, sa société mère, Celestyal Cruises, ayant pris la décision d'annuler toutes les croisières d'avril pour ses bâtiments immobilisés dans le golfe Persique en raison du conflit.







Bien que le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, ait affirmé que le canal était « complètement ouvert pour la durée restante du cessez-le-feu », les données de suivi maritime indiquent que les voies de navigation restent largement bloquées. Signe d'une prudence persistante, le paquebot a délibérément évité l'itinéraire habituel longeant les côtes iraniennes, préférant une trajectoire sécurisée alors que la normalisation du trafic se fait toujours attendre.







MS



