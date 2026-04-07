Détroit d'Ormuz : Le double veto de la Russie et de la Chine bloque l'ONU

07/04/2026

Le Conseil de sécurité des Nations Unies est une nouvelle fois le théâtre d'une impasse diplomatique majeure. Ce mardi, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à un projet de résolution réclamant le déblocage immédiat du détroit d'Ormuz, point de passage névralgique du commerce mondial d'hydrocarbures.





Le texte, préparé par Bahreïn avec le soutien actif des États-Unis et des pays du Golfe, préconisait notamment la mise en place d'escortes militaires pour sécuriser les navires de commerce.



Malgré une large majorité de 11 votes pour et deux abstentions, le double veto des membres permanents moscovite et pékinais a enterré l'initiative. Ce blocage au sommet de l'ONU intervient dans un climat de tensions extrêmes dans la région, exacerbant les craintes d'une perturbation durable des approvisionnements énergétiques mondiaux.





MS/NDARINFO



