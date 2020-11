Dethié Faye sur l’audit du fichier électoral : «Le texte présenté n’est pas celui de la commission politique»

Le cabinet d’experts commis par l’Usaid pour auditer le fichier a reçu un document qui n’était pas celui validé par la commission politique du Dialogue national. C’est une révélation de représentant des non-alignés. Déthié Faye assure, par ailleurs, que le gouvernement élargi émane d’un dialogue bilatéral et non d’un Dialogue national. Dans cet entretien, il juge «regrettable» le blocage du Dialogue national.