Déthié FALL, un stratège à la conquête du pouvoir

07/12/2023 23:25

Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PRP), entend peser sur l'échiquier politique à travers sa candidature pour la Présidentielle de 2024, dans un contexte de fortes tensions entre pouvoir et opposition. L’ancien coordinateur de YAW, qui apparaît comme une personnalité consensuelle, doit se départir de l’ombre tutélaire d’Ousmane Sonko pour paver sa voie vers la Présidentielle de 2024.