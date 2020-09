Des saisies de cigarettes de contrebande et de faux médicaments à Rosso et Kaffrine (douanes)

Le Bureau des relations publiques et de la Communication de la Direction générale des douanes sénégalaises a annoncé vendredi à Dakar, la saisie de cigarettes, de faux médicaments et du chanvre indien à Rosso (nord), à Kaffrine et à Nioro (centre).



Les douanes de Rosso (nord) et Kaffrine (centre) ont saisi de la cigarette de contrebande et des faux médicaments d’une valeur de 21 et 13 millions de francs CFA respectivement, annonce un communiqué du service de communication de la direction générale des douanes sénégalaises.



Selon le communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes sénégalaises, ces saisies ont été opérées dans le cadre d’une opération de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue, de véhicules volés et de produits prohibés.



Dans ce cadre, la douane de Rosso (nord) a saisi 19 000 paquets de cigarettes de marques Yallow Crane Tower, Yuxi, Oris, Nanjong, Fupongwang et Zhen, conditionnés dans des cartons, ainsi que 1800 pots de 50 bâtons de la marque Double Happiness, indique le communiqué.



"La particularité de ces cigarettes est qu’elles sont inconnues du grand public. La valeur de la cigarette saisie et du moyen utilisé est estimée à près de 21 millions de francs CFA. L’enquête suit son cours", précise le communiqué.



Il annonce par ailleurs qu’un "trafiquant récidiviste" de faux médicaments est tombé à Kaffrine avec 192 kg d’antibiotiques et de corticoïdes, pour une valeur totale de 13 millions de francs CFA.



Selon les services des douanes, le prévenu était activement recherché pour avoir organisé une importation en contrebande de faux médicaments d’une valeur de 37 millions de francs CFA avant de prendre la fuite.



Il faisait déjà l’objet d’une plainte pour la première affaire et a donc été mis à la disposition du parquet de Kaolack.



La douane a en outre signalé la saisie de 152 kg de chanvre indien "green" interceptés à Nioro, "en début de semaine", aux environs de Keur Ali Guèye, dans la sous-préfecture de Paoskoto sur des trafiquants communément appelés "porteurs".



"La valeur du chanvre indien est estimée à 12 millions de francs CFA", a ajouté le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes sénégalaises.





APS