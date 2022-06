Des politiques favorables aux opérateurs ont placé les industries du gaz naturel du Sénégal et de la Mauritanie sur la voie du succès

29/06/2022 06:42

Après que la Mauritanie et le Sénégal ont signé en 2018 l'accord de coopération intergouvernemental qui a permis aux partenaires Kosmos Energy, BP et leurs partenaires d'aller de l'avant avec le projet de champ naturel en eau profonde de Tortue dans le bassin d'Ahmeyim, le président-directeur général de Kosmos, Andrew Inglis, a fait l'éloge des dirigeants des deux pays.