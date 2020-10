Des milliers de femmes manifestent contre Trump aux États-Unis

Des milliers d'opposantes à Donald Trump étaient attendues samedi aux États-Unis pour manifester contre la nomination à la Cour suprême d'une juge conservatrice et contre la réélection du milliardaire. La magistrate Amy Coney Barrett, une fervente catholique, a été désignée pour remplacer l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre, et le président américain mise sur la majorité républicaine au Sénat pour valider son choix avant l'élection du 3 novembre.