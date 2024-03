Des membres de la société civile formés sur les revenus tirés du secteur extractif

08/03/2024 15:06

Les membres du comité territorial Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) ont été conviés jeudi à un atelier de capacitation sur les fonds et revenus du secteur extractif. Cette initiative de la section saint-louisienne du Forum civil soutenue par Oxfam vise à renforcer les connaissances des parties prenantes sur les enjeux de Transparence dans le secteur extractif. « Nous entrons dans l’ère de la production des hydrocarbures. Pour se battre pour ses droits, il faut d'abord connaître les mécanismes », a déclaré Mame Latyr FALL, membre du bureau exécutif du forum civil qui présidait la rencontre. Une première phase de ce programme avait permis de former les acteurs sur le contrôle de la distribution des revenus et le suivi budgétaire des fonds actuels et futurs aux communautés impactées.