Des infrastructures routières inaugurées pour protéger les élèves de Nalla Ndiaye et François Mbaye Salzmann

29/10/2025

Les écoles Nalla Ndiaye et François Mbaye Salzmann bénéficient désormais d’infrastructures de sécurité routière modernes. Ces aménagements ont été inaugurés hier mardi lors d’une cérémonie officielle, en présence de nombreuses parties prenantes, dont l’ONG LASER International, les représentants de l’ONG Amend, de l’Agence Française de Développement (AFD) et de la FIA Foundation.



Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme SARSAI 2023-2024, qui vise à protéger les élèves sur le trajet de l’école, dans un contexte où le Sénégal figure parmi les pays d’Afrique les plus touchés par les accidents de la route. Chaque année, plus de 700 personnes y perdent la vie, avec une forte proportion d’enfants piétons.



Financées par l’AFD et la FIA Foundation, les infrastructures réalisées comprennent notamment des dos d’âne, des passages piétons, des panneaux de signalisation et des barrières de sécurité visant à séparer les élèves de la circulation automobile, en particulier des motos “jakartas”, identifiées comme particulièrement dangereuses aux abords des écoles.



« Ces deux écoles avaient enregistré plusieurs cas d’accidents sur les trajets scolaires. Il était urgent d’agir pour ralentir la circulation et sécuriser les enfants », a expliqué Awa Sarr, présidente de LASER International.



Le programme a également intégré une formation en éducation routière, dispensée par LASER auprès des élèves et enseignants, afin de leur transmettre les bons réflexes face aux dangers de la route. Cette dimension éducative a été illustrée lors de la cérémonie par une chorégraphie de sensibilisation exécutée par une vingtaine d’élèves.



Souleymane Ndiaye, directeur régional de la planification, qui présidait la cérémonie, a rappelé la nécessité de faire respecter la limitation de vitesse à 30 km/h aux abords des écoles, et salué les efforts de la communauté locale qui s’était déjà mobilisée avant l’arrivée des équipements.



« En tant que parent, on partage tous cette inquiétude. Sécuriser nos enfants sur le chemin de l’école est une priorité nationale », a-t-il dit.



Rita Cupas, directrice des partenariats à la FIA Foundation, s’est réjouie du partenariat solide entre les ONG et les institutions publiques. « Ce que nous avons vu ici est un exemple fort de collaboration réussie. Il faut maintenant aller plus loin et reproduire ces actions à plus grande échelle », a-t-elle affirmé.



Depuis sa création en 2008, LASER International a déjà formé plus de 150 000 élèves à l’éducation routière à travers le Sénégal. L’ONG a aussi aménagé 14 écoles, dont 6 en partenariat avec Amend, et accompagne les victimes d’accidents de la route dans leur appareillage et leur réinsertion.



L’organisation appelle l’État à renforcer les financements afin de généraliser ce type d’aménagements à d’autres zones à risque. « Nous voulons continuer à sécuriser les trajets des élèves et à former les jeunes à devenir des usagers responsables », a insisté Awa Sarr.





