Des cas de Covid-19 à l'Assemblée : Une vingtaine de députés hospitalisés

Peur sur l'Assemblée nationale. Mamadou Lamine Diallo testé positif et la députée Marie Louise Diouf emportée par la Covid-19, le virus circule à l'Hémicycle où les séances se tiennent, désormais, à huis clos, renseigne Seneweb. Selon les révélations du député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, plusieurs députés sont actuellement malades et une vingtaine sont hospitalisés dans des hôpitaux. Une députée de la diaspora avait été atteinte de la maladie et d'autres sont soupçonnés d'avoir chopé le virus.