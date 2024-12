Des bandes dessinées lancées pour sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques

20/12/2024 15:59

L’ONG Natural Justice a projeté, au complexe cinématographique Sembene Ousmane de Dakar, une série de bandes dessinées destinées à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la transition énergétique, a constaté l’APS.



‘’Ce projet novateur vise à engager les enfants et les jeunes à travers des formats accessibles et interactifs, en mettant en lumière des thématiques cruciales telles que les énergies renouvelables, le changement climatique et les politiques énergétiques du Sénégal’’, a expliqué Sokhna Dié Ka, directrice de l’antenne dakaroise de ladite structure, au terme de la projection.



‘’Ces outils pédagogiques visent à instaurer un dialogue constructif avec les jeunes et à préparer leur engagement futur sur ces questions’’, a-t-elle ajouté.



Outre la sensibilisation, précise-t-elle, le projet cherche à établir un cadre d’échanges entre enfants, parents, enseignants et experts.



‘’Ces bandes dessinées seront projetées dans les écoles et accompagnées de discussions communautaires pour favoriser une appropriation collective des thématiques’’, a-t-elle indiqué.



Elle a, en outre, salué les ‘’avancements majeurs’’ notés dans le mix énergétique au Sénégal.



‘’Le Sénégal, précurseur dans le domaine du mix énergétique, a déjà atteint 30 % d’énergie renouvelable et se projette à 40 % d’ici 2035’’, a-t-elle salué.



Selon Sokhna Dié Ka, ces chiffres sont significatifs, comparés à ceux de certains pays développés qui prônent la transition énergétique, sans pour autant atteindre le niveau du Sénégal.



‘’Natural Justice travaille étroitement dans cette dynamique avec les autorités sénégalaises, notamment les ministères en charge de l’Énergie et de l’Environnement, pour garantir l’impact de nos initiatives’’, a-t-elle fait savoir.



Elle a insisté sur le caractère ‘’fondamental’’ de la collaboration entre l’Etat et l’ONG Natural Justice.



‘’Ce que nous faisons n’a de sens que si les autorités s’approprient nos actions et les intègrent dans leurs politiques de développement’’, a-t-elle conclu.

APS