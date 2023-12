Dernier jour de dépôt de dossiers : le conseil constitutionnel pris d’assaut

26/12/2023 14:52

Les bousculades de dernières minutes occupent décidément une place de choix dans le quotidien des Sénégalais. Lancée depuis le 11 décembre, les derniers dossiers de candidatures à la présidentielle de 2024 doivent impérativement être déposés ce mardi 26 décembre au Conseil constitutionnel avant minuit. A quelques heures de la clôture, des mandataires et représentants de partis politiques et mouvement ont pris d’assaut l’institution ce mardi matin.





Le Conseil constitutionnel est plus animé que d’habitude, les mandataires de partis politiques sont venus déposer les dossiers de leurs candidats. Parmi eux, le capitaine Dieye, les mandataires de Me Moussa Diop, de Thierno Allassane Ndoour, de docteur Babacar Diop, Aly Ngouille Ndiaye, Moussa Camara, et de mouvement politique comme le mouvement Meel de Khalifa Ababacar Boye, sont arrivés très tôt ce matin pour pouvoir déposer, relate Iradio.



À noter que 36 candidats déclarés à ces élections de février 2024 sur la centaine ont déjà déposés leurs dossiers, dont Amadou Ba, Mimi Touré, Idrissa Seck, Dethié Fall, Ousmane Sonko, entre autres.



Le Conseil constitutionnel a donc 12 heures pour enregistrer la trentaine de dossiers arrivés ce mardi matin date de clôture.



Pressafrik