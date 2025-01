Départ "négocié" des bases françaises : Sonko dément Macron

06/01/2025 21:41

Dans une note publiée sur sa page Facebook, le premier ministre Ousmane Sonko dément l'information selon laquelle la suppression des bases françaises a été "négociée". Une information relayée par Emmanuel Macron dans une déclaration tenue lundi. Nous vous proposons l'intégralité de son texte.