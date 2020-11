Départ à la retraite : Mission accomplie pour un Commissaire "hors pair" !

Après de loyaux et dévoués services à sa Nation, le commissaire El Hadj Bécaye DIARRA prend sa retraite. De vibrants hommages lui ont été rendus, samedi, au cours d’une cérémonie organisée à son honneur et marquée par une forte présence de notabilités coutumières, religieuses, de la ville, de membres de l’administration territoriale et de ses proches. Sa probité, sa rigueur, son professionnalisme, sa disponibilité, son humilité, sa générosité et sa piété et ont offerts en exemple à la jeune génération. Mission accomplie pour un justicier hors pair, un régulateur social qui, au temps des folles crises, sait installer le dialogue et la concorde dans le cœur des hommes. NDARINFO lui exprime toute sa gratitude et vous livre, ici, quelques extraits de cette rencontre empreinte d’émotions.