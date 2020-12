Dénomination des rues : les jeunes "oustaz" n’adhèrent pas au vœu de Mansour FAYE

L’association des jeunes « Oustaz » ne digère le souhait de Mansour FAYE de faire porter le nom de l’avenue Général de Gaulle au nom du président Macky SALL. Blondin BOYE et ses collègues et ses camarades invitent le conseil municipal à se ressaisir. « S’il y a des personnalités à choisir qu’on désigne des Domou NDAR méritants », disent-ils. « Les dénominations ont des répercussions sur l’histoire d’une ville et l’histoire est sacrée », ont-ils rappelé. « Ces changements ponctuels seront perçus différemment par les générations à venir », indiquent ces jeunes religieux.



NDARINFO.COM