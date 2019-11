Démolitions à Ngallèle-Extension et Cession présumée du stade Me Babacar SEYE à AUCHAN : les vérités du Gouverneur de Saint-Louis (vidéo)

Le stade Me Babacar SEYE n’a pas été cédé à AUCHAN. La précision a été faite par le Gouverneur de région Alioune Aidara NIANG en marge de la conférence territoriale. Toutefois, souligne-t-il, l’entreprise française s’installera bel et bien dans la ville et dans « un espace privé ». S’agissant des démolitions de concessions à Ngallèle-Extension, un plan d’aménagement de l’assiette foncière sera élaboré, renseigne le Gouverneur. Au terme de cette étude, « le reste des parcelles qui en sera issu sera distribué aux victimes de la spoliation. Ainsi qu’aux populations qui en feront la demande », a-t-il dit. Il soutient par ailleurs qu’«aucune maison habitée n’a été démolie ».