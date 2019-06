Démission d’Aliou Sall : « Aar linu Bokk » reste sur sa faim

La plateforme « Aar Li Nu Bokk » a réagi suite à la démission ce lundi d’Aliou Sall de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).





« Nous venons d’apprendre, à travers les médias, que l’un des protagonistes du scandale de corruption dans le dossier du pétrole et du gaz du Sénégal a rendu sa démission. La Plateforme ‘’Aar Li Nu Bokk’’ en prend acte mais tient à rappeler à tous les citoyennes et citoyens du Sénégal qu’un tel acte n’entame en rien ni sa détermination, ni sa mobilisation encore moins ses exigences pour un traitement diligent et transparent de ce dossier devant les organes judiciaires nationaux et internationaux », lit-on dans un communiqué de presse.





Faisant allusion à l’affaire Aliou Sall, la plateforme Aar Li Nu Bokk, précise qu’elle reste « plus que jamais attachée aux seules exigences qui sont à la base de la constitution de cette plateforme citoyenne.

Il s’agit, selon les camarades du docteur Cheikh Tidiane Dièye de « livrer à la justice tous ceux qui sont cités dans le Rapport de l'IGE, de renégocier, dans les meilleurs délais, et dans des conditions de transparence totale, tous les contrats léonins négociés et signés sur le dos du peuple sénégalais et de recouvrer tous les avoirs détournés indûment, et placés ou en voie d'être placés, dans les comptes bancaires au Sénégal ou dans des paradis fiscaux à l'étranger ».



Et à ce jour, poursuit la même source, la plateforme ne voit « aucun acte cohérent et décisif, posé dans ce sens, en dépit des gesticulations du procureur de la République, qui semble plus préoccupé à "enterrer" le dossier et à divertir qu'à rechercher la vérité, seulement la vérité ».



Ils ont conseillé les « connaisseurs » du pétrole qui ont des choses à se reprocher dans ce scandale de corruption à chercher des avocats, pour, relève le communiqué, « se préparer à faire face à la justice nationale et internationale ».



SENEWEB