Démission à DMédia: Le journaliste Pape Cheikh Sylla quitte Bougane

L’homme d’affaires Bougane Guèye Dany dans une mauvaise passe. En plus des condamnations à coups de centaine de millions de FCfa dont il fait l’objet devant les tribunaux, les meilleurs éléments de son groupe de presse lui tournent le dos, jour après jour.



Après Ben Mokhtar Diop et Pape Bess Diba pour ne citer que ceux-là, c’est au tour de Pape Cheikh Sylla Sylla, également, de rendre le tablier. Pour ceux qui l’ignorent encore, Pape Cheikh Sylla anime entre autres l’émission « Toute la Vérité » et co-anime « Talk-Show de Sen Tv » et le magazine "L’Essentiel".



LERAL