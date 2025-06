Démarrage du CFEE 2025 à Saint-Louis : Une édition marquée par l’inclusion

L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et du concours d’entrée en sixième a débuté ce jeudi 19 juin sur l’ensemble du territoire national. À Saint-Louis, le préfet du département, Abou Sow, a effectué la traditionnelle tournée de supervision dans plusieurs centres pour s’assurer du bon déroulement des épreuves. Il a salué l’organisation, affirmant que les examens se déroulent dans d’excellentes conditions. L’inspecteur de l’éducation et de la formation, Al Ousseynou Sarr, a, quant à lui, souligné la participation de trois candidats déficients visuels, preuve des efforts d’inclusion dans le système éducatif.



Pour l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis commune, l’effectif total s’élève à 5 291 candidats, dont 2 440 garçons et 2 951 filles, répartis dans 31 centres d’examen, incluant deux centres mixtes franco-arabes. Le secteur public regroupe 3 869 candidats (1 668 garçons et 2 201 filles), contre 1 319 candidats issus du privé (667 garçons et 652 filles). En parallèle, 203 candidats libres se présenteront également.



Parmi ces inscrits, 431 élèves passeront uniquement le CFEE, tandis que 5 160 candidats se présentent au double examen : le CFEE et le concours d’entrée en sixième.