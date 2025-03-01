Démantèlement d’un réseau d’escroquerie au visa pour la Turquie : deux arrestations, un fugitif

La Brigade de recherches a mis fin aux agissements d’un réseau d’escroquerie au visa pour la Turquie, suite à une plainte déposée par le directeur du centre de demande de visa de l’ambassade turque à Dakar. Deux individus ont été arrêtés, tandis qu’un troisième est activement recherché.



Selon les informations révélées par L’Observateur, le réseau opérait de manière structurée. Aliou N., agissant comme intermédiaire, remettait de faux reçus aux victimes en leur promettant des visas fictifs. Interpellé à Fass Mbao, il a désigné Moussa D. et Abdoulaye G. comme les cerveaux de l’opération.



Moussa D. a été arrêté dans une fausse agence de voyage à Thiaroye Hamo. Les enquêteurs y ont saisi une quantité importante de documents frauduleux. Des passeports, relevés bancaires falsifiés, cachets administratifs contrefaits, et autres pièces destinées à tromper les autorités consulaires ont été trouvés.



Aliou N. et Moussa D. ont été déférés au parquet. Abdoulaye G., alias Naby, reste introuvable à ce jour. L’enquête se poursuit, les autorités n’excluant pas la possibilité que d’autres victimes soient identifiées.



