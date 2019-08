Déficit pluviométrique : le Directeur de l’Ancar Dagana affiche son inquiétude

Le déficit pluviométrique observé depuis le début de l’hivernage suscite angoisse dans le monde rural. Le Directeur de l’Agence de conseil agricole et rural (Ancar) à Dagana ne cache pas inquiétude à ce propos.





« A Dagana et à Podor, il n’y a eu aucune pluie significative jusqu’à cette période. C’est vrai que la situation est critique, surtout pour le bétail, parce qu’il n’y a presque plus de fourrage », a déclaré Alioune Diallo sur la RFM.



Et de poursuivre, « il ne reste plus que 70 jours de pluie et il faut désormais privilégier les variétés courtes comme le niébé pour sauver la saison, mais pour l’arachide ou le maïs, cela devient risqué de les cultiver ».



LERAL