Découverte exceptionnelle du tombeau de Thoutmôsis II en Égypte : un trésor archéologique depuis Toutânkhamo

21/02/2025 21:18

Une découverte archéologique majeure a été révélée dans la région montueuse de Thèbes, marquant l'un des moments les plus significatifs pour l'égyptologie depuis la découverte du tombeau de Toutânkhamon en 1922. La tombe de Thoutmôsis II, pharaon ayant régné entre 1492 et 1479 avant J.-C., a été mise au jour à plus de deux kilomètres de la célèbre Vallée des Rois, à proximité de son monument sur la rive opposée où se dresse une statue monumentale de lui à Karnak.