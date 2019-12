Découverte du Gaz : Cheikh Bamba DIEYE "déchire" la RSE de BP …

L'ancien maire de Saint-Louis s’insurge contre « le déficit de management » de la Commune de Saint-Louis » devant les possibilités qu’offre la découverte du gaz au profit de la ville. Pour lui, le manque de caractère de l’équipe municipale conduit l’entreprise British Petrolum à s’adonner à des initiatives sociales dérisoires. « La distribution des maillots est une honte et c’une échec total », a-t-il estimé.



« Un comité local sur Gaz a été mis en place par Mansour FAYE depuis 2017. Jusqu’à présent, il n’a pas tenu une seule réunion », a-t-il déploré. « Il faut penser à des actions fortes et à des propositions structurantes. Nous avons besoin d’entrepôts frigorifiques, d’usines de production de glaces, de projets piscicoles au profit des jeunes de la Langue de Barbarie. Ils auront besoin de se reconvertir », estime le député.



« Les Guet-Ndariens vont souffrir. Les espaces vitaux seront réduits et cela va impacter négativement sur leurs pouvoirs d’achat. Les infrastructures gazières vont empiéter sur leur cadre de vie. Ce sont là les vrais enjeux », dira-t-il.



Il invite les populations à se dresser pour que « Saint-Louis en tire pleinement profit ». « C’est une question de souveraineté locale. Nous devons faire preuve d’audace », a soutenu le leader du FSD/BJ.



