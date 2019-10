Découverte de gisements de pétrole : le Sénégal s’attend à ce que tous ses projets offshore deviennent opérationnels d’ici 2022 à 2026

Le Sénégal prévoit de rejoindre dans les années à venir les principaux producteurs de pétrole et de gaz du continent. À la suite de découvertes notables en eau profonde, la nation d’Afrique de l’Ouest devrait devenir au cours de la prochaine décennie une zone névralgique pour les clusters de GNL à coût relativement faible.