"Déclaration de patrimoine" fuitée d'Idrissa SECK : Macky SALL très en colère

Vers une dissolution de l’Ofnac ?

Y a-t-il une taupe au sein de l’Ofnac ? S’il est difficile de répondre à cette question, il revient que le Président Macky Sall songerait à dissoudre l’Ofnac. Et ce n’est pas tout. Les autorités sont déterminées à mettre la main sur le mouchard à l’origine de la fuite dans la presse.

Macky Sall est très en colère. Selon les informations de Rewmi, le Chef de l’Etat n’a pas du tout apprécié la fuite de la déclaration de patrimoine d’Idrissa Seck dévoilé dans la presse. Le Président Sall, a reçu, hier mardi, en audience, le président du CESE, au Palais de la république, pour arrondir les angles et le rassurer.L’affaire de la publication de la déclaration de patrimoine d’Idrissa Seck dans les médias est gérée au plus haut sommet de l’Etat. C’est un épisode qui, nous confie-t-on, est resté en travers de la gorge du président de la république, qui a tapé du poing sur la table, après cette fuite. Le Chef ne peut pas comprendre qu’il y ait fuite au sein de l’Ofnac alors que la mission de cet organe de contrôle est frappée par le sceau de la confidentialité.Macky Sall a reçu en audience hier mardi le président Idrissa Seck pour décrisper la situation, et en même temps rassurer son nouvel allié. « Cette fuite est bien un problème dont il (Ndlr : Macky) aurait aimé se passer durant cette crise sanitaire. Il n’a pas supporté ; le Président a tapé du poing sur la table », nous confie-t-on en haut lieu. Il a fait part à Idy de sa «colère » personnelle et de la « honte » ressentie après cette publication du patrimoine du président du Cese. Les deux hommes se sont compris. Et la source de renseigner qu’il n’est pas exclu que quelqu’un veuille mettre du sable sur l’alliance Macky-Idy. Mieux, l’on essaie de mettre en mal Idrissa Seck avec le peuple. Car, dans ce contexte difficile de crise sanitaire, parler de milliards c’est de moquer des populations.