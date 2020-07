Déclaration de patrimoine : Le JE trouble de Macky Sall

La sortie du président de la République rappelant lors de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 15 juillet aux membres du gouvernement l’impératif de procéder, avant fin août 2020, à leurs déclarations de patrimoine auprès de l’OFNAC, quinze mois après leur nomination, remet au goût du jour le débat sur la volonté réelle du régime en place à inscrire la bonne gouvernance au cœur de son action. Face à des responsables du pouvoir qui éprouvent toutes les peines du monde à respecter la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, on retrouve en effet un maître du jeu qui relance la déclaration de patrimoine sans s’y astreindre lui-même. Et pour cause, depuis sa prestation de serment d’avril 2019, le chef de l’Etat n’a pas souscrit à l’exercice conformément à la Constitution, en son article 37.