Déclaration commune pour la redéfinition des rapports avec l’Etat français

Des organisations panafricaines et des personnalités prennent le contre-pied du président français Emmanuel Macron, qui a directement interpellé les chefs d’Etat du G5 Sahel au sujet de l’éventuelle ambiguïté qui existerait au niveau de la présence de forces militaires françaises dans le Sahel. Ils ont signé un communiqué intitulé "Appel à la redéfinition des rapports avec l’Etat français et à la solidarité panafricaine". Ils espèrent ainsi libérer l'Afrique de la France.