Décès du professeur Mariama Dalanda Diallo : l'UGB de Saint-Louis en deuil ...

C'est avec tristesse que nous apprenons, ce matin, la disparition du Professeur Mariama Dalanda Diallo, une des plus grandes spécialistes des productions végétales et en Agronomie au Sénégal et spécialiste de l'agropédologie.



Maître de Conférences à l’UFR des Sciences Agronomiques, de l’Aquaculture et des Technologies Alimentaires (S2ATA) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Mme DIALLO a été cheffe de la Section Productions Végétales et Agronomie, entre janvier 2012 et février 2015.



Elle était membre de plusieurs structures savantes, experte externe de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur (ANAQ-SUP) du Sénégal depuis avril 2016. Elle a par ailleurs assumé les fonctions de Directrice Production et Développement Durable, Equilibre Production Environnement (EPE) Sarl (Mai 2009 – Novembre 2009) et de Directrice Régional Zone des Niayes à l’Institut National de Pédologie (2007 – 2009).



Auteure de plusieurs publications dans son domaine, les recherches du professeure Mariama Dalanda Diallo ont permis de démontrer que la mise en place de la Grande muraille verte dans la zone Ferlo peut contribuer à réhabiliter les sols dégradés de cet espace et de diversifier la végétation herbacée.



NDARINFO présente ses vives condoléances à sa famille et à toute la communauté universitaire de Saint-Louis.