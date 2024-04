Décès du professeur Maguette Thiam, SG du PIT

07/04/2024 17:49

Le PIT vient de perdre son secrétaire général en la personne du professeur Maguette Thiam. Ce dernier avait pris les rênes du parti de l'indépendance et du travail (PIT) le 23 mai 2010, faisant d'Amath Dansokho le président d'honneur.



"Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre Grand Camarade Maguette Thiam du Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal. C'est une grande perte pour le Parti, le Sénégal et, en particulier, sa Famille" a fait savoir le Secrétariat du PIT Sénégal .



Maguette Thiam né le 26 mai 1938 à Ouakam était un éminent mathématicien qui a fait ses humanités à la facultés des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Il était le cofondateur du Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES). C'était le 20 avril 1976. Dans le gouvernement formé par Habib Thiam le 2 juin 1993, il est nommé Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Intégration économique africaine.



C'est à Paris, où Magatte Thiam est étudiant, qu'il fait la connaissance d'Anne Léonie, une jeune Guadeloupéenne marié en 1963, le couple a cinq enfants. Anne Thiam est décédée en 2008.