Décès du grand maître coranique Serigne Zeynou Abidine DIOP

Nous apprenons, à l’instant, la disparition du grand maître coranique Serigne Zeynou Abidine DIOP, survenu à Dakar, dès suite d’une maladie. Un homme au savoir multidimensionnel, gardien de l’héritage de son père Serigne Malick DIOP. Il avait hérité de lui, le daara de NDAR TOUTE où il vu passer, devant lui, beaucoup de générations.



Nous écrivons ces lignes en voyant défiler devant nous, ce visage accueillant, cette éloquence marquée et cette voix qui savait déclamer, de façon magistrale, le vocable coranique de la famille de Mohsine « Djangou keur gui ».



Un autre Zeynou s’en est donc allé après celui de LODO, laissant la ville dans l’émoi et l’acceptation de la volonté divine. L’heure de la levée du corps et de l’enterrement vous seront communiqués incessamment.



NDARINFO exprime son total soutien à toute sa famille, à son frère El Hadj Mohsine DIOP et prie pour qu’Allah l’accueille à Firdaws !



>>> Nous repostons une émission sur l'histoire de son daara mythique, réalisée le 24 juil. 2013