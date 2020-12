Décès du grand journaliste Saint-Louisien Doudou DIÈNE

C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition de l’éminent journaliste et diplomate Doudou DIÈNE survenu à Paris. Digne fils de Saint-Louis, M.DIÈNE a fait les beaux jours de la RTS. Il formait un duo explosif avec Abdoulaye DIAW



Le défunt était professeur de Français et d’Espagnol au Sénégal. Par la suite, il faisait partie de cette génération de professeurs que le Sénégal avait envoyée au Gabon, où il a enseigné au Lycée Léon MBA de Libreville. Il faisait souvent des chroniques à la RTG avant de revenir rejoindre la RTS. Il a été par ailleurs chargé de cours à l'Institut Supérieur de Management (ISM).



NDARINFO qui lui vouait une admiration particulière pour son expérience étoffée et ses grandes qualités humaines, présente ses vives condoléances à sa famille, aux populations de Saint-Louis et à toute la presse.