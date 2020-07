Décès du doyen Kama BA : Une grande icône de la radio s’en va …

Nous apprenons, avec tristesse et résignation la disparition du doyen Kama BA. La station radiophonique régionale ce la RTS perd un grand acteur culturel d’une disponibilité et d’une courtoisie remarquables, un grand puriste de la Langue Pulaar. Kama maitrisait les confins plus reculés du Fouta et avait animé des émissions à travers des terroirs variés. La Levée du corps est prévue à 17 heures à la mosquée en Haj Rawane NGOM, suivi de l'enterrement au cimetière de Marmiyal.



NDARINFO qui n’oubliera jamais ses relations cordiales et fraternelles avec ce grand professionnel de la radio, présente ses sincères condoléances à sa famille, aux consoeurs et confrères de la Radio. Qu’Allah l’accueille au paradis !