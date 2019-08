Décès du Saint-Louisien Jacques Diouf, ancien DG de la FAO

L'homme politique et diplomate sénégalais Jacques Diouf, qui fut directeur-général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) de 1994 à fin 2011, est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé le président sénégalais Macky Sall.