Décès du Khalif de MPAL : les condoléances de l'association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

L’Imam Ratib de Saint-Louis Cheikh Sidy Ahmed DIALLO, Président du Conseil de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

Imam Mouhamed Sakho Président Exécutif de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

Imam El Hadj Idrissa Mbengue Président du Conseil des Sages de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

Imam Babaly, Imam Cheikh Tidiane Diop, Imam Boubacar Diakhaté respectivement 1er, 2ème et 3ème Vice-Président de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

Professeur Cheikh Tidiane Fall de l’UGB, Secrétaire Général de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

Imam El Hadj Diabel Touré Trésorier Général de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

Et l’ensemble des Imams et Ulémas de Saint-Louis

du Khalife de Mpal Serigne Lamine NGOM survenu à la suite d’une maladie.L’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS), présente à sa famille, ses Talibés et à toute la Ummah Islamique ses plus sincères condoléances.