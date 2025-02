Décès de l'étudiant Matar Diagne : la communauté étudiante invitée à la retenue (vidéo)

11/02/2025 17:04

La tragique découverte de Matar Diagne, étudiant en maîtrise de droit, retrouvé sans vie dans sa chambre au village A, suscite de vives réactions. Alors que les premières spéculations émergent, ses camarades appellent à la retenue, à la prudence et à la responsabilité. "Les causes seront élucidées par l'enquête en cours", a déclaré l'un d'eux, exprimant son souhait d’éviter des conjectures hâtives. La communauté académique qui a décrété une journée noire en sa mémoire, se mobilise pour soutenir la famille du défunt et attendre les résultats officiels des investigations.