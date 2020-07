Décès de Zindzi, la fille de Nelson Mandela

Zindzi Mandela, la fille de Nelson Mandela et Winnie Madikizela-Mandela, deux icônes sud-africaines de la lutte contre l'apartheid, est décédée, a annoncé la chaîne publique SABC.

Elle est décédée à Johannesburg lundi matin à l'âge de 59 ans.

Le décès a été confirmé par une source familiale, rapporte la SABC.



Elle était l'ambassadrice d'Afrique du Sud au Danemark au moment de son décès. La cause de son décès n'a pas été immédiatement révélée.



"La fille de 59 ans de l'ancien président Nelson Mandela et de la battante Winnie Madikizela-Mandela, est décédée dans un hôpital de Johannesburg aux petites heures de la matinée", a déclaré la SABC.



Elle était le sixième enfant de Nelson Mandela et le deuxième avec Winnie Madikizela-Mandela.