NDARINFO.COM
Facebook Other Twitter Newsletter
Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu politique et militant du Pastef

Pape Mamadou Seck, ancien « détenu politique » et présenté comme présumé membre des « Forces spéciales », est décédé ce mercredi 27 août, selon des informations reçues.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Waly Diouf Bodian, membre du Pastef-Les Patriotes et Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), a rendu hommage à Pape Mamadou Seck .

« Il a tenu sa place dignement lorsqu’il s’est agi de se battre pour le changement. Je m’incline devant sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à tout le Pastef. Adieu mon frère. Ton sacrifice ne sera pas vain », a-t-il écrit.

Pour rappel, Pape Mamadou Seck avait été placé sous mandat de dépôt le 29 juin 2022 dans l’affaire des Forces spéciales, avant de bénéficier d’une libération le 18 mars 2024.
 



Commentaires (0)
Nouveau commentaire :
NDARINFO.COM © 2011-2025
Version : Mobile / Web