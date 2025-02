Décès de Jimmy Mbaye : l’AMS rend hommage à « un maître de la guitare », « un homme au grand cœur »

12/02/2025 12:53

L’Association des métiers de la musique du Sénégal (AMS) a rendu hommage au guitariste, Jimmy Mbaye, membre du groupe musical le Super Etoile de Dakar, décédé, mardi soir à l’âge de 68 ans, saluant »un maître de la guitare, mais aussi un homme au grand cœur ».



»Aujourd’hui, nous perdons un maître de la guitare, mais aussi un homme au grand cœur, un frère qui, par son humilité et sa générosité, nous a tous marqués », a dit Daniel Gomes, le président de l’AMS.



Il a souligné que c’est avec »une immense tristesse » que les membres de cette organisation pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de la musique, créée en 1999 ont appris le départ de Jimmy Mbaye, »un grand frère, un mentor, un pilier du paysage musical sénégalais ».



»Jimmy n’était pas seulement un virtuose de la guitare, un artiste hors pair qui a marqué des générations à travers le Super Étoile et ses propres compositions. Il était aussi un fervent défenseur de la cause des artistes, un homme de principes qui n’a jamais cessé de militer pour la reconnaissance et la dignité des créateurs », a-t-il ajouté.



Selon le président de l’AMS, Jimmy Mbaye, de son vivant a »toujours été une voix forte, un conseiller avisé, un modèle pour les jeunes artistes en quête de professionnalisation ».



»Il croyait en un secteur structuré, en des droits respectés, en une transmission des savoirs. Sa passion pour la musique était indissociable de son engagement pour l’amélioration des conditions de vie des artistes », a encore salué Daniel Gomes, soulignant que »son héritage immense continuera à vibrer dans chaque note de musique, dans chaque combat mené pour la reconnaissance des artistes au Sénégal ».



APS