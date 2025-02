Décès d'El Hadji Elimane Ndour, père de Youssou Ndour

19/02/2025 22:04

El Hadji Elimane Ndour, père de Youssou Ndour, Président-Directeur Général du Groupe Futurs Médias (GFM), s’est éteint ce mercredi 19 fevrier 2025.



Le Sénégal est en deuil. El Hadji Elimane Ndour, père de l’artiste et entrepreneur Youssou Ndour, Président-Directeur Général du Groupe Futurs Médias (GFM), est décédé à l’âge de 98 ans. La triste nouvelle a suscité une vague d’émotions et de témoignages de sympathie à l’égard de la famille du défunt.



Que son âme repose en paix. Toutes nos condoléances à Youssou Ndour et à ses proches en ce moment de douleur.



IGFM