Décédé du Coronavirus à Louga : Djiby Sow, 74 ans, était tradipraticien

Le Sénégal a enregistré hier mardi 21 avril son sixième décès lié au coronavirus. La victime, originaire de Louga au quartier Montagne Nord est un septuagénaire répondant au nom de Djiby Sow (74 ans), polygame et exerçait le métier de tradipraticien.



Le vieux Sow a rendu l’âme hier vers 17 heures 30 minutes à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye juste après son évacuation vers 16 heures dans la dite structure sanitaire par des membres de sa famille. Son décès est intervenu peu après les prélèvements effectués sur lui, lesquels sont revenus positifs vers 22 heures. Le défunt marabout a été contaminé par le premier cas testé positif dans la capitale du Ndiambour avec qui il était en contact, selon une source bien renseignée.



Depuis hier, le domicile du défunt marabout est quadrillé par des forces de sécurité après avoir été désinfecté. Seuls des agents de santé et du service d’hygiène sont autorisés à y entrer pour être en contact avec les occupants de la maison qui sont tous mis en quarantaine. En attendant, la psychose s’installe à Louga et la peur s’agrandit de jour en jour. Les autorités médicales sont sur le qui-vive pour retrouver toutes les personnes qui étaient en contact avec le vieux Sow qui, rappelons-le, était très fréquenté.



